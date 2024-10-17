Собянин: Более 20% ВВП России приходится на Москву

Город производит продукт, связанный в том числе с IT-технологиями и различного вида услугами Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, состоявшимся на федеральной территории «Сириус».
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