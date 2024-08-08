В Омске пропал 9-летний мальчик. Вчера он ушел гулять и не вернулся. UPD. Ребенка нашли - он прятался от родителей в подъезде соседнего дома, там провел всю ночь.
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В Омске пропал 9-летний мальчик. Вчера он ушел гулять и не вернулся. UPD. Ребенка нашли - он прятался от родителей в подъезде соседнего дома, там провел всю ночь.