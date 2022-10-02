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Юридическая шпаргалка: какие законы вступают в силу в октябре

Юридическая шпаргалка: какие законы вступают в силу в октябре

Производство жизненно необходимых лекарств станет проще, транспортный комплекс получит дополнительную поддержку для снижения последствий санкций, еще больше пособий переведут на карту «Мир»: эти и другие нововведения октября — в нашем материале.

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