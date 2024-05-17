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Курские новости

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Смирнов наращивать достигнутые темпы развития Курской области

Смирнов наращивать достигнутые темпы развития Курской области

В Доме Советов Курской области официально представили врио губернатора Алексея Смирнова. Нового назначенца руководителям федеральных и областных структур, главам муниципалитетов, депутатам и общественным деятелям представил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

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