Смирнов наращивать достигнутые темпы развития Курской области

В Доме Советов Курской области официально представили врио губернатора Алексея Смирнова. Нового назначенца руководителям федеральных и областных структур, главам муниципалитетов, депутатам и общественным деятелям представил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.
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