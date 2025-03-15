"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

Все правильно. Полиции в РФ по сути нет. И причины этого верно указаны. Но есть еще одна: возможность генералам уйти на миллионные зарплату в коммерческие структуры. То есть главная причина в наличии этих самых богатых коммерческих структур, очень богатых людей, которые все равно скупят всех полицейских, прокуроров, судей, чиновников, депутатов. Государство не сможет всем платить зарплату больше, чем эти структуры предложат в качестве взятки или даже зарплаты. Причина коррупции, развала МВД и других госструктур в наличии супербогатых организаций и людей, которые могут конкурировать с государством и это называется капитализм.

Борис Леонтьев

Крышуют мигрантов, диаспоры, преступников, коррупционеров и организованную преступность отнюдь не те простые опера, участковые, дпсники и рядовые полицейские. Это делают их начальники, сидящие в кабинетах. Да, рядовым полицейским надо увеличивать ЗП и их права, но при этом увеличивать и их ответственность за должностные преступления и проступки. Что же касается ЗП их начальников, то если они будут получать меньше рядовых, то это никак не скажется на их работе, так как живут они отнюдь не на зарплату а на взятки и откаты за крышевание преступников всех мастей. Ситуация, сложившаяся в МВД говорит о том, что в нем есть одна, но совершенно бесполезная и не работающая служба — служба собственной безопасности. Эта служба, которая активно привлекает к ответственности тех, кто реально борется с преступностью и ловит преступников, привлекая их по надуманным предлогам за превышение власти, по наветам и другим ложным обвинениям. При этом эта служба вообще никак не борется с «оборотнями в погонах» среди полицейских начальников всех уровней. Поэтому честные полицейские и бегут из МВД, так как знают, что их в любой момент могут привлечь если не за неправомерное применение табельного оружия против до зубов вооружённого бандита, то по любому делу состряпанному вороватым начальником, которому он стал не угоден. Поэтому что-либо изменить в МВД может только полная реорганизация, с посадками или отправкой в штрафбаты всего командного состава, начиная от начальства отделов и отделений и кончая министром. Кроме того необходим пересмотр в сторону ужесточения ответственности всех законов, касающихся МВД и его структуры.