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"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Недавно на большом совещании глава МВД Владимир Колокольцев открыто назвал беды своего ведомства: количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч, уволился каждый второй участковый полиции.

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Комментарии
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Семен Демин
Все правильно. Полиции в РФ по сути нет. И причины этого верно указаны. Но есть еще одна:  возможность генералам уйти на миллионные зарплату в коммерческие структуры. То есть главная причина в наличии этих самых богатых коммерческих структур, очень богатых людей, которые все равно скупят всех полицейских, прокуроров,  судей, чиновников, депутатов. Государство не сможет всем платить зарплату больше, чем эти структуры предложат в качестве взятки или даже зарплаты. Причина коррупции, развала МВД и других госструктур в наличии супербогатых организаций и людей, которые могут конкурировать с государством и это называется капитализм.
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3 час.
Борис Леонтьев
Крышуют мигрантов, диаспоры, преступников, коррупционеров и организованную преступность отнюдь не те простые опера, участковые, дпсники и рядовые полицейские. Это делают их начальники, сидящие в кабинетах. Да, рядовым полицейским надо увеличивать ЗП и их права, но при этом увеличивать и их ответственность за должностные преступления и проступки. Что же касается ЗП их начальников, то если они будут получать меньше рядовых, то это никак не скажется на их работе, так как живут они отнюдь не на зарплату а на взятки и откаты за крышевание преступников всех мастей. Ситуация, сложившаяся в МВД говорит о том, что в нем есть одна, но совершенно бесполезная и не работающая служба — служба собственной безопасности. Эта служба, которая активно привлекает к ответственности тех, кто реально борется с преступностью и ловит преступников, привлекая их по надуманным предлогам за превышение власти, по наветам и другим ложным обвинениям. При этом эта служба вообще никак не борется с «оборотнями в погонах» среди полицейских начальников всех уровней. Поэтому честные полицейские и бегут из МВД, так как знают, что их в любой момент могут привлечь если не за неправомерное применение табельного оружия против до зубов вооружённого бандита, то по любому делу состряпанному вороватым начальником, которому он стал не угоден. Поэтому что-либо изменить в МВД может только полная реорганизация, с посадками или отправкой в штрафбаты всего командного состава, начиная от начальства отделов и отделений и кончая министром. Кроме того необходим пересмотр в сторону ужесточения ответственности всех законов, касающихся МВД и его структуры.
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3 час.
Игорь Василевский
Проблем - масса. Решать их некому..
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3 час.
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