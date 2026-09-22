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Царьград

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Под Геленджиком загорелась лесная подстилка на 0,3 гектара

Под Геленджиком загорелась лесная подстилка на 0,3 гектара

В районе Голубой бухты под Геленджиком загорелась лесная подстилка на площади около 0,3 гектара. Возгорание обнаружила автоматизированная система «Лесохранитель», на место выехали сотрудники Краевого лесопожарного центра.

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