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NewsOne

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Бухарест мечтает о вечном противостоянии с Россией

Бухарест мечтает о вечном противостоянии с Россией

О геополитических построениях румынских стратегов прежде и теперь Изображение: ФСК По итогам прошедшего в Анкаре 7–8 июля саммита НАТО президент Румынии Никушор Дан выразил удовлетворенность фактом официального признания альянсом России в качестве главной угрозы.

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