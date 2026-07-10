О геополитических построениях румынских стратегов прежде и теперь Изображение: ФСК По итогам прошедшего в Анкаре 7–8 июля саммита НАТО президент Румынии Никушор Дан выразил удовлетворенность фактом официального признания альянсом России в качестве главной угрозы.
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