Клычков не согласился с Росстатом в оценке туристической привлекательности Орловщины

Накануне, 19 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл ежегодную пресс-конференцию для журналистов, на которой отвечал на вопросы представителей СМИ и подводил итоги работы за прошлый год.
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