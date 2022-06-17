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В IT, медицине, ритейле и туризме зафиксирован нулевой прирост новых вакансий за неделю

В IT, медицине, ритейле и туризме зафиксирован нулевой прирост новых вакансий за неделю

В преддверии длинных выходных рекрутинговая активность на российском рынке труда немного снизилась, однако она лишь на 0,02 процентных пункта ниже средней активности в аналогичные периоды 2017–2019 годов, показал мониторинг сервиса SuperJob.

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