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Царьград

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Бывший мэр оказался "Винни Пухом" из ОПГ. Но и это ещё не всё - теперь он прикрывается СВО

Бывший мэр оказался "Винни Пухом" из ОПГ. Но и это ещё не всё - теперь он прикрывается СВО

Опальный экс-градоначальник принялся использовать фронтовиков для возврата своей бизнес-империи.В 2025 году вся страна наблюдала за тем, как у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников изымают 821 объект недвижимости и активы на общую сумму свыше 15,8 млрд рублей.

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