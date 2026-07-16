Бывший мэр оказался "Винни Пухом" из ОПГ. Но и это ещё не всё - теперь он прикрывается СВО

Опальный экс-градоначальник принялся использовать фронтовиков для возврата своей бизнес-империи.В 2025 году вся страна наблюдала за тем, как у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников изымают 821 объект недвижимости и активы на общую сумму свыше 15,8 млрд рублей.