Детектор лжи: Telegram внедрит функцию проверки новостей на фейки

Популярный мессенджер Telegram намерен внедрить функцию Fact Check для проверки новостей на фейки. Специалисты нашли ее в исходном коде бета-версии Telegram для Android — Fact Check будет добавлять поясняющую информацию к сообщениям.
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