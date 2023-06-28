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Лица президентов Польши и Прибалтики, когда узнали, что ЧВК Вагнер переезжает жить в Беларусь.

Лица президентов Польши и Прибалтики, когда узнали, что ЧВК Вагнер переезжает жить в Беларусь.

Лица президентов Польши и Прибалтики, когда узнали, что ЧВК Вагнер переезжает жить в Беларусь. PS: Теперь у Батьки есть ядерное оружие, ЧВК Вагнер и твёрдый стул, в отличии от соседей.

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