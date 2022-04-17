ACB. «Реал» примет «Бреоган», «Баскония» встретится с «Валенсией» и другие матчи

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В воскресенье, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей. Занимающий второе место «Реал» примет на своей арене «Бреоган», «Баскония» встретится дома с «Валенсией».