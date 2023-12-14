Стоимость новогодних ёлок в Новосибирске достигла 20 тысяч рублей

Продавцы жалуются, что из-за аномальных морозов деревья становятся хрупкими, как стекло.До Нового года осталось чуть больше двух недель, а это значит, что на улицах Новосибирска вовсю начали открываться ёлочные базары.
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