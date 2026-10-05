Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что к росту цен на топливо в США причастна, в том числе, и ситуация на Украине, которая негативно влияет на стоимость горючего.
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