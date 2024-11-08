Украина копит ракеты для массированного удара по Крыму 

Модест

Если Ф-16 из Констанцы полетят, то румынам станет очень жарко. Хохляцкие аэродромы все пристреляны, Кинжалы и Искандеры держат их на мушке. Другое дело ракеты наземного базирования, которые до применения прячут в подземельях. По тоннелям и мостам надо сейчас бить, развалить узловые станции, чтоб эти ракеты до места не добрались. Это очевидно всем.