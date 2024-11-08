Анатолий Лапин. 06.11.2024 13:09 На базе НАТО в Румынии идет формирование авиационной компоненты из переданных Украине истребителей F-16, которые будут применены для ударов по Крымскому полуострову.
Украина копит ракеты для массированного удара по Крыму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Если Ф-16 из Констанцы полетят, то румынам станет очень жарко. Хохляцкие аэродромы все пристреляны, Кинжалы и Искандеры держат их на мушке. Другое дело ракеты наземного базирования, которые до применения прячут в подземельях. По тоннелям и мостам надо сейчас бить, развалить узловые станции, чтоб эти ракеты до места не добрались. Это очевидно всем.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии