Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украина копит ракеты для массированного удара по Крыму 

Украина копит ракеты для массированного удара по Крыму 

Анатолий Лапин.   06.11.2024 13:09 На базе НАТО в Румынии идет формирование авиационной компоненты из переданных Украине истребителей F-16, которые будут применены для ударов по Крымскому полуострову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Если Ф-16 из Констанцы полетят, то румынам станет очень жарко. Хохляцкие аэродромы все пристреляны, Кинжалы и Искандеры держат их на мушке. Другое дело ракеты наземного базирования, которые до применения прячут в подземельях. По тоннелям и мостам надо сейчас бить, развалить узловые станции, чтоб эти ракеты до места не добрались. Это очевидно всем.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх