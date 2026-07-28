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Регионы России

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В английском футболе введут новое правило для вратарей

В английском футболе введут новое правило для вратарей

Суть нововведения заключается в следующем: если судья останавливает игру для вызова врачей к вратарю, главный тренер команды обязан в течение десяти секунд сообщить резервному арбитру, какой полевой игрок временно покинет поле на одну минуту после возобновления игры.

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