В английском футболе введут новое правило для вратарей

Суть нововведения заключается в следующем: если судья останавливает игру для вызова врачей к вратарю, главный тренер команды обязан в течение десяти секунд сообщить резервному арбитру, какой полевой игрок временно покинет поле на одну минуту после возобновления игры.
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