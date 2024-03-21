Это новый смартфон Poco за 90 долларов. Все изображения и характеристики Poco C61 от надежного источника

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал много качественных изображений будущего смартфона Poco C61 — модели, которая должна прийти на смену дебютировавшему в апреле прошлого года Poco C51.
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