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Глава Минстроя Забайкалья рассказал о сроках расселения «падающего» дома

Глава Минстроя Забайкалья рассказал о сроках расселения «падающего» дома

Алдар Бальжиров уточнил, отчего зависят сроки расселения.Глава Минстроя Забайкалья Алдар Бальжиров 4 мая во время прямого эфира объяснил, от чего зависит сроки расселения жильцов из «падающего» аварийного дома в микрорайоне Северный, 39, в Чите.

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