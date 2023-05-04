Глава Минстроя Забайкалья рассказал о сроках расселения «падающего» дома

Алдар Бальжиров уточнил, отчего зависят сроки расселения.Глава Минстроя Забайкалья Алдар Бальжиров 4 мая во время прямого эфира объяснил, от чего зависит сроки расселения жильцов из «падающего» аварийного дома в микрорайоне Северный, 39, в Чите.