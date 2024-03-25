В Хабаровский край придет новый циклон с мокрым снегом

В Хабаровском крае ожидается приход нового циклона с мокрым снегом на предстоящей неделе. Как указала глава отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Галина Брынцева, начало недели пройдёт без значительных осадков, средняя ночная температура составит от −8 до −3 градусов, в некоторых местах может достигать −15 градусов.