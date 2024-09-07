США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

После нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года и вступления США во Вторую мировую войну американцы просили Сталина предоставить им советские дальневосточные аэродромы для челночных бомбардировок Японии и по возможности развернуть в Восточной Азии второй фронт.