"После теракта в КСХ мигранты пришли с битами": Сотрудник "Сахарово" рассказал о беспределе в московском миграционном центре

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
Кстати,Вы первая,кто упомянул полицию
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3 час.
Станислав Магдалинов
Это княжество московское
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3 час.
оля стерн
слов нет....
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1 час.

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