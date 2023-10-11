Крымский институт постдипломного педагогического образования приглашает на обновлённый курс по ОБЖ

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда «Защитники Отечества» объявляет набор на обучение по программе «Теория и методика преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и военной подготовки в современных условиях».