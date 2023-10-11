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Крымское информационное агентство

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Крымский институт постдипломного педагогического образования приглашает на обновлённый курс по ОБЖ

Крымский институт постдипломного педагогического образования приглашает на обновлённый курс по ОБЖ

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда «Защитники Отечества» объявляет набор на обучение по программе «Теория и методика преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и военной подготовки в современных условиях».

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