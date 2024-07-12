Ученые назвали сбросы сточных вод на "Фукусима-1" опасными для мирового океана

Российские ученые подготовили доклад "Проблема утечки радиоактивных отходов и сброса слаборадиоактивных сточных вод с "Фукусима-дайити" в Японии - углубленный анализ экологических последствий в трансграничном контексте.
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