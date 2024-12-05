Bloomberg: в НАТО обсуждают гарантии Киеву, которые не провоцировали бы Россию

На двухдневной встрече глав МИД Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе обсуждались способы увеличения поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами, а также вопросы потенциальных гарантий безопасности для Киева, которые не провоцировали бы Россию.
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