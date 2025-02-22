На центральной улице Астрахани завтра на несколько часов ограничат автодвижение

Ради торжественного мероприятия в честь Дня защитника Отечества. В связи с проведением в Астрахани торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества с 06:00 до 11:00 23 февраля будет введено временное ограничение дорожного движения автомобильного транспорта по ул.