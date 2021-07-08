Медицинские классы в Артёме набирают учеников

В программе обучения предусмотрены: — Базовые учебные предметы; — Углублённое изучение профильных предметов — химии, биологии, математики; — Дополнительные образовательные курсы на выбор учащихся: «Анатомия и физиология человека», «Генетика, решение генетических задач», «Химия в задачах и упражнения», «Основы психологии», «Медицинская терминология, «Основы латинского языка», «Компьютерные технологии в медицине»; — Специальные учебные проекты, исследования и внеурочная образовательная деятельность.