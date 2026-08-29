ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Вероятность родства... ноль процентов?" Сдали с братом ДНК-тест, а когда пришли с ответом к маме, раскрыли роковую ошибку роддома

"Вероятность родства... ноль процентов?" Сдали с братом ДНК-тест, а когда пришли с ответом к маме, раскрыли роковую ошибку роддома

— Кирилл, перечитай еще раз. Я, кажется, с ума схожу, — Алина дрожащими пальцами толкнула по столику кафе распечатанный лист с синей печатью генетической лаборатории.

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