"Вероятность родства... ноль процентов?" Сдали с братом ДНК-тест, а когда пришли с ответом к маме, раскрыли роковую ошибку роддома

— Кирилл, перечитай еще раз. Я, кажется, с ума схожу, — Алина дрожащими пальцами толкнула по столику кафе распечатанный лист с синей печатью генетической лаборатории.
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