Ни дня без скандалов: суд принял новое решение по делу Волочковой

Балерина никак не решит до конца свои проблемы. Анастасия Волочкова Социальные сетиАнастасия Волочкова затихла после недавнего скандала со сливом домашнего видео, на кадрах которого Никита Джигурда стягивал с неё штаны.
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