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Почти шесть тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период в сентябре

Почти шесть тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период в сентябре

За проведением экзаменов будут следить более 400 наблюдателей Дополнительный период ЕГЭ в России пройдет с 4 по 25 сентября.

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