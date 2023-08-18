1rre

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    Польша на границе с РФ будет еще хуже, чем Украина. Если уж делить хохлотерриторию, то между Россией и Белоруссией. О...Возможное развити...
  • Александр
    С Польшей даже на одном поле …ть противно. Не то, что с ней с ней что-либо делить. Допустимо только одно - гнать взашей!Возможное развити...
  • Sergey
    у нее такие честные глаза..... прям смотришь на нее и проникаешься к ней уважением! почему их не судят за шарлатанств...Экстрасенс Зулия ...

Экстрасенс Зулия Раджабова предсказывает: в Сибири в 2023 году начнется военный конфликт

Экстрасенс Зулия Раджабова предсказывает: в Сибири в 2023 году начнется военный конфликт

Экстрасенс Зулия Раджабова предсказывает: в Сибири в 2023 году начнется военный конфликт Ирэн ОрлонскаяИзвестная экстрасенс и победительница популярного шоу «Битва экстрасенсов» Зулия Раджабова сделала сенсационное предсказание о будущем России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Шарлатанов ненадо слушать, особенно с телевидения Битва экстрасенсов!
Ответить
8 час.
Sergey
у нее такие честные глаза..... прям смотришь на нее и проникаешься к ней уважением! почему их не судят за шарлатанство и мощеничество!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх