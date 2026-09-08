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test mazurok

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🗣 Тренер-реабилитолог назвал главные риски для здоровья детей и рассказал, как их избежать По мнению тренера-реабилитолога Евгения Ситько, ключевыми факторами, ухудшающими физическое состояние детей, являются: • неправильное питание; • малоподвижный образ жизни; • чрезмерное увлечение гаджетами; • высокая школьная нагрузка.

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