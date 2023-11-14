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Живая Кубань

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Прокуратура просит строже наказать полицейского-взяточника, которого осудили условно в Майкопе

Прокуратура просит строже наказать полицейского-взяточника, которого осудили условно в Майкопе

Прокуратура просит строже наказать полицейского-взяточника, которого осудили условно в МайкопеПрокуратура просит более строгое наказание для бывшего полицейского, который продавал информацию об умерших в Майкопе Адыгеи.

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