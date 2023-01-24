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"Изоляция России? Come on!": Пушков порекомендовал западным политикам посмотреть на карту мира

"Изоляция России? Come on!": Пушков порекомендовал западным политикам посмотреть на карту мира

Русский сенатор Алексей Пушков высмеял заявления западных политиков об изоляции России. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на очередное заявление русского МИД.

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