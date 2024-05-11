Dell готовит ноутбуки XPS 13 и Inspiron 14 Plus на базе процессоров Snapdragon X Elite и X Plus Компа...

Dell готовит ноутбуки XPS 13 и Inspiron 14 Plus на базе процессоров Snapdragon X Elite и X PlusКомпания Dell готовит к выпуску 13-дюймовые ноутбуки XPS 13 и 14-дюймовые Inspiron 14 Plus на базе 16-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Elite и 10-ядерного чипа Snapdragon X Plus.
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