Совет директоров омского ХК «Авангард» возглавил Евгений Кожевников – заместитель председателя правления компании «Газпром нефть».
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Совет директоров омского ХК «Авангард» возглавил Евгений Кожевников – заместитель председателя правления компании «Газпром нефть».