Избирком Астраханской области запустил горячую линию в преддверии выборов

В областном избиркоме начала работать горячая линия для избирателей. Позвонив на нее, можно задать вопросы, касающиеся выборов губернатора Астраханской области и иных выборов, которые пройдут на территории области 6,7 и 8 сентября 2024 года.
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