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В Китае создали крупнейший в стране тоннелепроходческий щит: 16,7 метра и 5291 тонна

В Китае создали крупнейший в стране тоннелепроходческий щит: 16,7 метра и 5291 тонна

В Китае создали крупнейший в стране тоннелепроходческий щит: 16,7 метра и 5291 тонна / © CGTN Диаметр проходки составляет 16,7 метра, длина машины — около 125 метров, а масса достигает примерно 5291 тонны.

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