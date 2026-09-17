В Китае создали крупнейший в стране тоннелепроходческий щит: 16,7 метра и 5291 тонна / © CGTN Диаметр проходки составляет 16,7 метра, длина машины — около 125 метров, а масса достигает примерно 5291 тонны.
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