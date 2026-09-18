Выборы в Мценском районе проходят с концертами и колоритом

Женщины в кокошниках, медведи в ушанках и с баранками, матрешки и одетый с иголочки милиционер. Во Мценском районе выборы уже с пятницы проходят торжественно и колоритно.
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