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Орловские новости

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Выборы в Мценском районе проходят с концертами и колоритом

Выборы в Мценском районе проходят с концертами и колоритом

Женщины в кокошниках, медведи в ушанках и с баранками, матрешки и одетый с иголочки милиционер. Во Мценском районе выборы уже с пятницы проходят торжественно и колоритно.

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