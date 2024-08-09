Кабмин выделит 220 миллионов рублей Курской области на выплаты единовременной матпомощи

Власти региона должны передать в Минфин список жителей, покинувших свои дома Из государственного бюджета выделили более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства.
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