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В Нацбанке Украины пообещали объяснить детали иска к экс-главе "Укрпочты"

В Нацбанке Украины пообещали объяснить детали иска к экс-главе "Укрпочты"

t.me/igorsmelyansky Национальный банк Украины (НБУ) готовит отзыв на исковое заявление Игоря Смилянского, экс-главы государственной компании "Укрпочта", уволенного из-за профессиональной непригодности.

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