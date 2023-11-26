Через терагерцы — к звездам: технику научат смотреть сквозь стены

Российские ученые разработали уникальный измеритель частот, который поможет проектировать и калибровать технику будущего, например вычислительные устройства с высокой производительностью, мобильные сети шестого поколения, сканеры структуры материалов, определители опасных неметаллических веществ, приборы для изучения внутренних органов, измерители свежести продуктов и многие другие «фантастические» приложения.
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