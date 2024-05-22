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Закон, порядок, государство

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Добровольцам отряда «БАРС», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Южно-донецком направлении, вручены государственные награды

Добровольцам отряда «БАРС», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Южно-донецком направлении, вручены государственные награды

Ордена и медали военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ ГШ ВС РФ) генерал-майор Александр Туляганов.

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