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Глава РПЛ Алаев о решении МОК по допуску россиян: «Обрадовался, но оптимизм аккуратный – предстоит непростой путь»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможности допуска российских клубов к международным турнирам.

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