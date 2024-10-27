Ярослав Нилов поздравил россиян с Днем автомобилиста

Традиционно в последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов, этот праздник является днем 50-миллионного сообщества, ежедневно поддерживающего транспортную доступность и экономику страны.