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Ярослав Нилов поздравил россиян с Днем автомобилиста

Ярослав Нилов поздравил россиян с Днем автомобилиста

Традиционно в последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов, этот праздник является днем 50-миллионного сообщества, ежедневно поддерживающего транспортную доступность и экономику страны.

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