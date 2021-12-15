Заявление: Некоторые госучреждения продолжают работать по-старому

Депутат от Партии действия и солидарности, председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате говорит, что некоторые государственные учреждения продолжают работать, руководствуясь «старыми принципами».
Депутат от Партии действия и солидарности, председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате говорит, что некоторые государственные учреждения продолжают работать, руководствуясь «старыми принципами».
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