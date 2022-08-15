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На Сахалине увеличат производство мяса после пуска трех инвестпроектов

На Сахалине увеличат производство мяса после пуска трех инвестпроектов

Инвестиционные проекты позволят увеличить производство мяса на Сахалине в ближайшие три года, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк 15 августа журналистам.

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