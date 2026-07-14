Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Студенты КФУ остались без воды и интернета в общежитии

Студенты КФУ остались без воды и интернета в общежитии

Студенты Казанского федерального университета (КФУ), проживающие в девятиэтажном общежитии №7 на улице Бутлерова, пожаловались на длительное отсутствие горячей воды и полное отсутствие беспроводного интернета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии