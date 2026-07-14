Студенты КФУ остались без воды и интернета в общежитии

Студенты Казанского федерального университета (КФУ), проживающие в девятиэтажном общежитии №7 на улице Бутлерова, пожаловались на длительное отсутствие горячей воды и полное отсутствие беспроводного интернета.
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