ВС РФ ударили по сухогрузам и украинским кораблям

Расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по сухогрузам в порту «Черноморск» Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области, сообщило Минобороны РФ в канале «Макс» 15 июля.
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