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Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО

Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО

НАТО должно прекратить поставки оружия Киеву, если организация заботится о сохранении и укреплении безопасности Украины, это же касается и спекуляций о возможности вступления Киева в альянс, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

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