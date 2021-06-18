Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО

НАТО должно прекратить поставки оружия Киеву, если организация заботится о сохранении и укреплении безопасности Украины, это же касается и спекуляций о возможности вступления Киева в альянс, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
НАТО должно прекратить поставки оружия Киеву, если организация заботится о сохранении и укреплении безопасности Украины, это же касается и спекуляций о возможности вступления Киева в альянс, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
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